İstanbul'dan kente turla gelen bir grup arkadaş, Meriç Köprüsü manzarasıyla fotoğraf çektirmek üzere nehir kenarına indi.
Bu sırada gruptakilerden biri nehre düştü.
Akıntı nedeniyle kısa sürede 400 metre kadar sürüklenen kadını görenler, tutunabilmesi için nehre sandalyeler attı.
Bu sırada durumu gören Arif Bahçecik, nehre atlayarak kadını kurtardı.
Kıyıya alınan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Fotoğraf çektirirken Meriç'e düşen kadın kurtarıldı
Anadolu AjansıTürkiye
Meriç Nehri kenarında fotoğraf çektirirken nehre düşen kadın, çevredeki vatandaş tarafından kurtarıldı.
İstanbul'dan kente turla gelen bir grup arkadaş, Meriç Köprüsü manzarasıyla fotoğraf çektirmek üzere nehir kenarına indi.