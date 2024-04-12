Fotoğraftaki gizli komandoyu bulabildiniz mi? | "Siz onu göremeseniz de O sizi görüyor"

İçişleri Bakanlığına bağlı Jandarma Genel Komutanlığı'nın X hesabından paylaştığı görsel gündem oldu.

Fotoğrafta gizli bir jandarma komutanı olduğunu söyleyen komutanlık, görseli "Orada 1 Jandarma Komando var! Siz onu göremeseniz de O sizi görüyor" diyerek paylaştı.