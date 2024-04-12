Fotoğraftaki gizli komandoyu bulabildiniz mi? | "Siz onu göremeseniz de O sizi görüyor"

İçişleri Bakanlığına bağlı Jandarma Genel Komutanlığı'nın X hesabından paylaştığı görsel gündem oldu.
Fotoğrafta gizli bir jandarma komutanı olduğunu söyleyen komutanlık, görseli "Orada 1 Jandarma Komando var! Siz onu göremeseniz de O sizi görüyor" diyerek paylaştı.
Orada 1️⃣ Jandarma Komando var!— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) April 11, 2024
Siz onu göremeseniz de O sizi görüyor😊
📍Sivas#Jandarma#JandarmaKomando pic.twitter.com/5o3jZX1FcT
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