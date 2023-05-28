Fransa'da Trabzonlu anne ve 2 çocuğu ölü bulundu

Fransa'da bir evde 37 yaşındaki Çağla Dereli ile 13 yaşındaki kızı Selinay ve 1,5 yaşındaki oğlu Ata, bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili eski eş gözaltına alırken şüphelinin, olay öncesi sosyal medya hesabından ailesiyle ilgili işaret diliyle video paylaştığı ortaya çıktı.

Fransa'da Trabzonlu anne ve 2 çocuğu ölü bulundu

’da, Trabzonlu anne ile 2 çocuğu bıçaklanmış halde ölü bulunmasıyla ilgili eski eş gözaltına alındı. 

Olay, 25 Mayıs’ta Fransa’nın Dreux kentinde meydana geldi.

’un Arsin ilçesi nüfusuna kayıtlı Fransa’da yaşayan Çağla Dereli’den alamayan yakını, çilingir yardımıyla eve girdi. Evde, Dereli ve kızı Selinay ve oğlu Ata’yı kanlar içinde hareketsiz bulan kişi, durumu Fransız polis ekiplerine haber verdi.

Fransa'da Trabzonlu anne ve 2 çocuğu ölü bulundu - 1

İhbarla adrese gelen ekiplerin incelemelerinde, anne ve 2 çocuğunun bıçaklanarak hayatlarını kaybettiği belirlendi.

Fransa'da Trabzonlu anne ve 2 çocuğu ölü bulundu - 2

Anne ve iki çocuğunun cenazeleri, otopsi için Dreux kentindeki hastane morguna götürüldü.

Cenazelerin otopsi sonrası defnedilmek üzere Trabzon’un Arsin ilçesi Işıklı Mahallesi’ne getirileceği öğrenildi.

Fransa'da Trabzonlu anne ve 2 çocuğu ölü bulundu - 3

ESKİ EŞ GÖZALTINDA

Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturmada Çağla Dereli’nin bir süre önce boşandığı işitme ve konuşma engelli Trabzonlu eşi Y.K., gözaltına alındı.

İŞARET DİLİYLE FRANSIZCA VİDEO

Sorgusu süren cinayet şüphelisinin, 2 yıl önce eşi ve kızı Selina'ya yönelik şiddet iddiasıyla 12 ay hapis ve ailesiyle iletişime geçmeme cezası aldığı, olay öncesi de sosyal medya hesabından ailesiyle ilgili işaret diliyle video paylaştığı ortaya çıktı.

Şüphelinin paylaşımında Fransızca, “Selina'yı çok seviyorum. Senden af diliyorum. Kalbinden öpüyorum. 3 yıldan fazladır göremedim. Yaşamımı durdurup, ölmeyi tercih ederim, çünkü Çağla Dereli ölmemi ve hapse girmemi istiyor” notu düştüğü görüldü.

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