Fren yerine gaza bastı: "Herkes bowling topu gibi yere devrildi"

İstanbul Fatih'te bir motosikletli, fren yerine gaza basınca kafede oturan müşterilerin arasına daldı. Kazada 4 kişinin yaralandı.

Fren yerine gaza bastı: "Herkes bowling topu gibi yere devrildi"

Silivri Mahallesi'nde bulunan bir kafenin kaldırım üzerindeki dış kısmında bir kişi, emanet aldığı motosikletle fren yerine gaza basınca kafenin kaldırım kısmında masalarda oturan müşterilerin arasına daldı.

Kazada biri işletme sahibi 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kişiler ambulansla hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri ise olay yerinde güvenlik kameralarını inceleyerek işlem yaptı.

Fren yerine gaza bastı: "Herkes bowling topu gibi yere devrildi" - 1 Motosikletin bir anda hızlanarak kafedeki masaları devirip, müşterilere çarpması ve vatandaşların kaçışma anı, güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

"HERKES BOWLİNG TOPU GİBİ YERE DEVRİLDİ"

Yaşananları anlatan Bülent Taşkın, "Normalde motorcu arkadaşın yan yoldan geçmesi gerekirken burada insanların oturmuş olduğu bölümden geçti. Frene basması gerekirken galiba şaşırıyor ve gaz veriyor. Gaz verdiği için burada oturan kalabalığın arasına dalıyor. Ondan sonra zaten herkes bowling topu gibi yere devrildi. Bilinçli bir şey yaptığını düşünmüyorum ama sonuçta o kadar insan yaralandı. Hayatım boyunca böyle bir olay görmedim. Yaralananlar vardı, 4-5 kişi yaralandı. Hastanelik olanlar oldu ama ciddi bir şey yoktu." dedi.

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