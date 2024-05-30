Olcay Kılavuz kimdir? MHP TBMM danışmanlığı görevinden alınan Olcay Kılavuz hangi görevlerde bulundu?

Olcay Kılavuz, 18 Ekim 1985 yılında Niğde'nin Çiftlik ilçesinde dünyaya geldi. Siyasetçi olan Olcay Kılavuz, 2012 ve 2018 yılları arasında Ülkü Ocakları genel başkanlığı yapmış, 2018 Türkiye genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinden Mersin milletvekili seçilmiştir.



İlkokul ve ortaokul öğrenimi Niğde'de, lise öğrenimi Anadolu Teknik Lisesinde tamamladı. Niğde Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümünden ve 2015'te Niğde Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümünden mezun oldu.



2017'de Düzce Üniversitesinden Ülkü Ocakları Mensuplarının İnternet Bağımlığı ile Fiziksel Aktiviteye Katılım Düzeylerinin İncelenmesi başlıklı tezi ile yüksek lisans derecesini aldı.



Ülkü Ocakları bünyesinde çeşitli mevkilerde yer alan Kılavuz, 9 Aralık 2012'de Ülkü Ocakları genel başkanlığına atandı. 2018 Türkiye genel seçimlerinde, Milliyetçi Hareket Partisinden Mersin milletvekili seçildi.



31 Aralık 2018'de Ülkü Ocakları genel başkanlığı görevini bıraktı. 2018 seçimlerinde birinci sıradan milletvekili adayı gösterilmişken, 2023 seçimleri için dördüncü sıradan aday gösterildi ve seçilemedi.



Seçimlerin ardından Devlet Bahçeli'nin TBMM danışmanlığını yapmaya başladı.