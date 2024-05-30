Afyonkarahisar'da feci kaza: 2 ölü

Afyonkarahisar'da C.H.Y. (29) idaresindeki TIR, Emirdağ ilçesi Suvermez Kavşağı'nda sürücüsü henüz tespit edilemeyen kamyonete çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanarak Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan kamyonetteki yabancı uyruklu A.M. (52) ile Y.B. (31) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.