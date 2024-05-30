Afyonkarahisar'da feci kaza: 2 ölü

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde TIR ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da feci kaza: 2 ölü

'da C.H.Y. (29) idaresindeki TIR, Emirdağ ilçesi Suvermez Kavşağı'nda sürücüsü henüz tespit edilemeyen kamyonete çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanarak Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan kamyonetteki yabancı uyruklu A.M. (52) ile Y.B. (31) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Afyonkarahisar'da feci kaza: 2 ölü - 1

Ağır yaralanan yabancı uyruklu M.E.S. ise  Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesinde (AFSÜ) tedavi altına alındı.

TIR şoförü C.H.Y. ifadesinin ardından gözaltına alındı.

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