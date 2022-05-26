Galataport, Marmara’nın korunmasına destek veriyor

Marmara Denizi uzun süredir çevre sorunlarıyla boğuşuyor. Geçen yılı müsilaj sorunuyla geçiren Marmara Denizi aynı zamanda fabrika atıkları ve atılan çöpler nedeniyle de kirlenmeye devam ediyor.

Sadece bu yılın ilk üç ayında toplanan çöp miktarı ise 10 bin ton ki, bu yaklaşık olarak 8 bin 690 kişinin günlük olarak ürettiği atığa eşit. Son yapıla araştırmalar, Marmara'da 1950'lerde 1200 metreye kadar oksijen bulunuyordu. 2022 yılı itibarıyla bir balığın girebileceği deniz seviyesi 25-35 metre sınırına dayanmış durumda.



GALATAPORT, MARMARA’NIN TEMİZLİĞİ İÇİN ÇALIŞIYOR



Marmara Denizi’nin temizlenmesi amacıyla Unilever, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay Beykoz (Avrasya) Şubesi işbirliğiyle iki sene önce hayata geçirilen “Temizken Güzel” projesine Galataport İstanbul da destek veriyor.

İstanbul Boğazı yüzeyindeki atıkların temizlenmesine, yaya alt geçitlerinin yenilenmesine yönelik çalışmaların yapıldığı proje kapsamında Galataport İstanbul’un iskele alanına iki adet CİF Çöpkapar cihazı monte edildi. Böylece Galataport İstanbul, projeye destek veren ilk özel kurum ve liman oldu.



İstanbul’da şu anda bulunan 27 adet cihaza ek olarak gelen bu Galataport İstanbul’a eklenecek iki çöpkapar ünitesi ile yılda yaklaşık 11 ton çöpün toplanması ve iskele alanındaki çöp birikiminin de bu sayede engellenmesi hedefleniyor.



ÇÖPKAR NEDİR?



Deniz, marina, liman veya durgun sularda kullanılmak üzere tasarlanan ve yüzen bir atık toplama cihazı olan Cif Çöpkapar, İstanbul Boğazı’nın akıntı, dalga ve atık yapısı gibi koşulları da dikkate alınarak üretildi. Cif Çöpkapar günde ortalama 15 kg plastik pet şişe, metal atık, cam şişe, sigara izmariti, poşet ve plastik artıkları gibi yüzen atık yakalayabilir. Temizken Güzel projesi kapsamında Cif Çöpkapar’lar ile yılda yaklaşık 110 ton atık toplanması öngörülüyor.

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