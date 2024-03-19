Galatasaraylı futbolcuların formalarının çalınma davasında istenen cezalar

Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyetin kullandığı özel ürünleri çalıp, ikinci el uygulamasıyla sattıkları iddiasıyla 6 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.



Mütalaada kulübe verilen özel olarak üretilmiş eşofman ve benzeri malzemelerin öngörülen süreden önce tükendiği, eksik kalan ürünlerin üretici firmadan istenmesi durumunda da ücret talep edildiği veya sponsorluk ücretinde kesintiye gidileceğine yönelik dönüş yapıldığı anlatıldı.



ÜRÜN SATIŞI YAPANLAR BELLİ OLDU



Çalınan ürünlerin ikinci el eşya satışı yapılan sitelerde satışa sunulduğu belirtilirken o sitelerden biriyle yapılan yazışmalarda ürün satışı yapan kişilerden birinin Galatasaray Futbol Kulübü'nde şoför olarak çalışan sanık Ahmet Kör'ün eşi Ergül Kör, diğer satış yapan kişinin ise Buğra Fatih Ünsal olduğuna yer verildi.



Galatasaray kulübü yetkililerince alıcı gibi hareket ettirilen Murat Kabaş, Buğra Fatih Ünsal ile iletişime geçti. Kabaş'a kulübe ait formaları satmaya çalışan Ünsal'ın, kulüpte malzeme sorumlusu olarak çalışan Gürsel Polat, çamaşırhane-temizlik sorumlusu sanık Turgut Uygun ve masör olarak görev yapan sanık Sedat Peker ile irtibatının olduğu tespit edildi.



"ÇALINAN ÜRÜNLERLE 2 YIL HAKSIZ KAZANÇ SAĞLANDI"



Ünsal'ın evinde 6 koli özel ürünün olduğu, ele geçirilen ürünlerin bazılarının orijinal ve piyasada temininin mümkün olmadığı da mütalaada belirtildi. Sanıkların savunmalarında belirttikleri gibi "Ürünlerin kullanılmış olup maç sonrası hediye edilen, soyunma odasında bırakılan veya unutulan ürünlerden" olmadığı, bu ürünlerin sayımda eksik olduğu tespit edilen 2 bin 443 adet üründen olduğuna yer verildi.

Sanıkların 2 yıl içinde haksız kazanç sağlamak maksadıyla Galatasaray Kulübü'nün deposundan çaldıkları ürünleri satışa sundukları kaydedildi.



Yılmaz Yanık, Ahmet Kör, Gürsel Polat ve Turgut Uygun'un "iştirak halinde zincirleme şekilde bina ve eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 aydan 17 yıldan 6 aya kadar, Buğra Fatih Ünsal'ın "suç eşyası satın almak" suçundan 7 ay 15 günden 5 yıl 3 ay kadar hapis cezası istendi.



Sedat Peker'in ise atılı suçu işlediğine ilişkin cezalandırılmasına yeterli kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından beraati talep edildi.