Game of Thrones dizisinin "Targaryen" karakterine benzetilmişti: Bilecik Belediye başkan adayı Melek Mızrak Subaşı kimdir?

Bilecik Belediyesi Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, CHP'nin Bilecik Belediye Başkan adayı oldu. Tarzıyla ön plana çıkan Melek Mızrak Subaşı, Game Of Thrones dizisindeki Targaryen hanesi karakterlerine benzetilmişti. Peki, Bilecik Belediye başkan adayı Melek Mızrak Subaşı kimdir?

Game of Thrones dizisinin "Targaryen" karakterine benzetilmişti: Bilecik Belediye başkan adayı Melek Mızrak Subaşı kimdir?

Melek Mızrak Subaşı 1988 yılında Bulgaristan’da dünyaya geldi. İlk ve Orta Öğrenimini Edebali İlköğretim Okulunda liseyi Anadolu Lisesinde tamamladı. Daha sonra Bulgaristan Sofya Yüksek İnşaat Mimarlık ve Jeoloji Üniversitesinde Mimarlik üzerine Lisansını tamamlayan Melek Mızrak Subaşı, aynı üniversitede tezli yüksek lisansını tamamlayarak, Bulgaristan Mimarlar Birliği tarafından ödüle layık görüldü.

Melek Mızrak Subaşı, mezun olduktan sonra Mimarlar Odası Üyeliğine kabul edildi ve 4 yıl boyunca kendisine ait mimarlık ofisinde mesleğini icra etti.

Game of Thrones dizisinin "Targaryen" karakterine benzetilmişti: Bilecik Belediye başkan adayı Melek Mızrak Subaşı kimdir? - 1

31 Mart 2019 yerel seçimleriyle birlikte Bilecik Belediye Başkan Yardımcılığı görevine başladı. Başkan Yardımcılığı sırasında aynı zamanda İmar Komisyon Başkanlığı, Meclis Divan Katipliği, Kent Estetik Kurulu Asil Üyeliği, Bilecik Belediyespor Başkanlığı ve Bilecik Kadın Kooperatifi Yöneticiliği görevlerini de başarıyla yerine getirmiş ve getirmeye de devam etmektedir.

Melek Mızrak Subaşı, iş birliklerine önem verdiği Belediyeler Birliği, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, Tarihi Kentler Birliği ve Marmara Belediyeler Birliği gibi birliklerin doğal ve asil üyesi olarak şehri adına birçok projeye imza atmaya devam ediyor.

Subaşı, evli ve bir çocuk annesidir.

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