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Gaz sızıntısı vatandaşı sokağa döktü: 4 kişi etkilendi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 4 katlı binanın giriş dairesinde kombi arızası sebebiyle oluşan gaz sızıntısı paniğe neden oldu. Gazdan 4 kişi etkilenirken vatandaşlar kendini sokağa attı.

Gaz sızıntısı vatandaşı sokağa döktü: 4 kişi etkilendi

Eski Hükümet Caddesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın giriş katında 4 kişilik aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp fenalaştıklarını söyleyerek yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, aileden 2 kişiyi ayakta tedavi etti. Ambulanslarla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Alpay Ç. ile Cahit Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ailenin sızıntısından zehirlendiği değerlendiriliyor.

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