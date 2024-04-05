Gaz sızıntısı vatandaşı sokağa döktü: 4 kişi etkilendi

Eski Hükümet Caddesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın giriş katında 4 kişilik aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp fenalaştıklarını söyleyerek yardım istedi.



İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ekipler, aileden 2 kişiyi ayakta tedavi etti. Ambulanslarla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Alpay Ç. ile Cahit Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Ailenin doğalgaz sızıntısından zehirlendiği değerlendiriliyor.