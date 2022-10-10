Gazeteci Güngör Arslan'ın cinayet sanığı: Öldürmeye değil korkutmaya gittim

İzmit'te yerel bir internet haber sitesinin sahibi gazeteci Güngör Arslan, 19 Şubat'ta ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.



Arslan'ı öldüren Ramazan Özkan, olaydan birkaç saat sonra yakalanarak, tutuklandı.



Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Burhan Polat, Can Yılmaz, Emrah Yıldırım, Ersin Kurt, Ferhat Yıldırım, Hasan Emre Çelik, Özgür Taşkıran, Kadir Yıldırım ve Ramiz Saatçi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, A.Y, E.T, E.Y. ve Y.B'nin tutuksuz yargılanmasına karar verildi.



Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk celsesinde sanıklardan Özgür Taşkıran, Can Yılmaz, Kadir Yıldırım ve Emrah Yıldırım'ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliyelerine karar verildi.



6'sı tutuklu 14 sanığın bulunduğu davanın ikinci duruşması bugün Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Cinayette azmettirici olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan avukat Ersin Kurt, hakkında hiçbir somut değil olmadığını halde uzun süredir tutuklu olduğunu söyleyerek tahliyesini talep etti.



''ÖLDÜRMEYE DEĞİL KORKUTMAYA GİTTİM''



Tutuklu yargılanan Ramazan Özkan, Güngör Arslan'ın ailesine başsağlığı dileyerek, "Ben o gün oraya öldürmeye gitmedim, korkutmak için gittim. Olaydan dolayı da pişmanım" dedi.



'YAKACAKLARSA YAKSINLAR DEDİM'



Tutuklu sanık Burhan Polat ise Arslan'ın ofisinin yakılmasını istediğine değinerek, "Daha önce verdiğim ifadeler doğrudur. Yakma eylemini kabul ettim ama iddianamedeki gibi değil. Ersin Kurt istemiş falan böyle bir şey yok. Ben Güngör Arslan için yükselince Ramazan söyledi ve kararlaştırdık. Olay günü kuaföre gittim, Ramazan'a söyleyin, yakacaklarsa yaksınlar dedim. Azmettirici olsam bunu en işlek caddede söyleyecek kadar aptal değilim. Böyle planlama ve tasarlama olmaz. Mağduriyetim giderilmesini istiyorum. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu.



Savcı, tutuklu 6 sanığın üzerine atılı suçun mahiyeti bakımından tutukluluğun devamını istedi. Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.