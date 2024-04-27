Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Nisan 2024

Gaziantep için hava durumu bugün nedir? Gaziantep için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Gaziantep için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Gaziantep yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Gaziantep için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Nisan 2024
Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Gaziantep için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Gaziantep İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 34°. Yarın için Gaziantep hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 33°. 30 Nisan 2024 Salı Gaziantep hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 28°. 1 Mayıs 2024 Çarşamba Gaziantep hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 23°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

34

/

19

Yarın

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

33

/

18

Salı

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

28

/

17

Çarşamba

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

23

/

14

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