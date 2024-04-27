Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Nisan 2024

Gaziantep İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 34°. Yarın için Gaziantep hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 33°. 30 Nisan 2024 Salı Gaziantep hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 28°. 1 Mayıs 2024 Çarşamba Gaziantep hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 23°.