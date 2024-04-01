Gaziantep Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Gaziantep Yerel Seçim Sonucu ve YSK İl İl Oy Sonuçları Son Dakika

Gaziantep Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Saat 00.28 itibarıyla sonuçlar;



Açılan Sandık: %93,99



AK Parti adayı Fatma Şahin: 330.012 oy - Oyların yüzde 38,24'ü



CHP adayı Muzaffer Ertürk : 246.408 oy - Oyların yüzde 28,55'i



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