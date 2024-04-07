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Gaziantep'te kazaya müdahale eden ekip aracına TIR çaptı: 3'ü trafik polisi 4 kişi yaralandı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda TIR'ın kazaya müdahale eden ekibin aracına çarpması sonucu 3'ü trafik polisi 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'te kazaya müdahale eden ekip aracına TIR çaptı: 3'ü trafik polisi 4 kişi yaralandı

TAG Otoyolu Batı gişeleri yakınlarında aynı yönde seyreden TIR'lar çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu sırada kazayı fark etmeyen sürücünün kullandığı başka bir TIR, olaya müdahalede bulunan polislerin aracına çarptı.

Kazada yaralanan 3'ü trafik polisi 4 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Adana yönü trafiğe kapatılan otoyol, ekiplerin yaklaşık iki saatlik çalışmasının ardından açıldı.

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