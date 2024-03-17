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Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü

Gaziantep'te dün gün içinde tartıştıktan sonra akşam saatlerinde tekrar karşılaşan husumetli iki şahsın silahlı kavgasında taraflardan biri hayatını kaybetti. Olay sonrası ölen şahsın yakınları katil zanlısının aracına zarar verdi.

Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü

Olay, Şahinbey ilçesi Kıbrıs Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, dün gün içerisinde tartışan ve husumetli olan 2 şahıs, akşam saatlerinde tekrar karşılaşınca aralarında önce tartışma sonra kavga çıktı.

sırasında iki taraf da silah kullandı. Silahlı kavga sırasında vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Mehmet Polat ağır yaralandı.

Polat, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. 24 yaşındaki şahıs, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÖLEN ŞAHSIN YAKINLARI KATİL ZANLISININ ARACINA ZARAR VERDİ

Öte yandan olay sonrası ölen şahsın yakınlarının katil zanlısı şahsın aracına zarar verdiği öğrenildi. Kaçan katil zanlısı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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