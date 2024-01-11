Gaziantep’te silahlı saldırı: 1 ölü

Gaziantep’te bir otomobile yönelik silahlı saldırı düzenlendi.



Olay, dün sabah erken saatlerde Şahinbey ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’nde yaşandı.



İddiaya göre, su tesisat işi yapan 38 yaşındaki Can Özdağlı, aracıyla evinden işine giderken silahlı saldırıya uğradı.



Araç içerisinde kurşunların hedefi olan Özdağlı, ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 2 çocuk babası Özdağlı’nın yaşamını yitirdiğini belirlendi.



Özdağlı’nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.



Polis, kaçan saldırganı arıyor.