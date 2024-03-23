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Gaziosmanpaşa'da otomobil bariyerlere çarptı: Sürücü ağır yaralandı

Gaziosmanpaşa TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Gaziosmanpaşa'da otomobil bariyerlere çarptı: Sürücü ağır yaralandı

Akşemsettin Viyadüğü'nde Ankara istikametine ilerleyen S.G. yönetimindeki otomobil bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bariyerlerin otomobili ikiye böldüğü kazada ağır yaralanan sürücü, itfaiye görevlilerince sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otomobile saplanan bariyerleri çıkarmak için itfaiye yaklaşık yarım saatlik çalışma yürüttü.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda araç yoğunluğu oluştu.

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