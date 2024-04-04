Gaziosmanpaşa'da oy pusulalarının yeniden sayımına ara verildi

Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi önünde toplanan partililere hitap eden CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, demokrasi mücadelesi verdiklerini söyledi.



Çelik, şöyle konuştu:



"Sandıktan bir irade çıktı, Gaziosmanpaşa bir tercih yaptı ve siz de bu demokrasi mücadelesine destek oluyorsunuz. Burada TBMM Grup Başkanvekilimiz Gökhan Günaydın, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanımız Taşkın Özer, milletvekillerimiz ve partililerimizle sizlere teşekkür ediyoruz. Saat 23.00'te sayım sona erecek, bu sabah tekrar başlayacak. Sayım muhtemelen yarın tamamlanacak. Şu ana kadar 301 sandık yeniden sayıldı ve önemli bir değişim olmadı. Hakan Bahçetepe 945 oyla önde. Tamamı sayıldığında da hiçbir değişimin olmayacağını göreceğiz."



Öte yandan, salon önünde bekleyen AK Parti'li grup ile CHP'liler arasında yaşanan gerginliğe polis ekipleri müdahale etti.