Gaziosmanpaşa'da yeniden oy sayımı tamamlandı: Hakan Bahçetepe, 848 farkla kazandı

Gaziosmanpaşa'da 31 Mart yerel seçim sonuçlarına AK Parti'nin itiraz etmesi üzerine İl Seçim Kurulu, oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

Gaziosmanpaşa'da yeniden oy sayımı, dün saat 11.00 itibarıyla AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden 50'şer görevli ve İl Seçim Kurulu görevlileri huzurunda başlandı.

Bugün saat 21.30 sıralarında 30 sandıkta oy pusulalarının yeniden sayımı tamamlandı. Hakan Bahçetepe, 848 oy fazla alarak Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı oldu. Kararın ardından salon önünde bekleyen Cumhuriyet Halk Partili gruplar, sloganlar ve havai fişeklerle sonuçları kutladı.



Oy sayımının tamamlanmasının ardından açıklamalarda bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Gerçekleştirilen yeniden sayım sonrası 31 Mart’ta Gaziosmapaşa Belediye başkanı seçilen Hakan Bahçetepe başkanımız, 848 oy ile yeniden sayımı da önde tamamladı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanımız Hakan Bahçetepe’ye, Gaziosmapaşa’ya yeniden hayırlı olsun diyoruz." dedi.

Çelik, Tabi bu arada yeniden sayım sırasında günlerdir bir nöbet süreci devam ediyor. Hem gündüz burada oyların sayılması esnasında, hem de geceleri oy sayımı durduğunda, değerli partililerimiz çok büyük bir mücadele gerçekleştiriyorlar. Genel başkan yardımcılarımız burada, milletvekillerimiz burada, parti meclis üyelerimiz burada, ilçe başkanlarımız burada, partimizin tüm kademelerinden yol arkadaşlarımız burada. 31 Mart’ta sandıktan çıkan irade bir kez daha tescillenmiş oldu. Seçim Kurulu Müdürü ile tekrar çıkarken görüştük. Mazbatanın en yakın zamanda imzalanarak teslim edilmesi talebimizi ilettik. Yarın mazbatanın imzalanarak başkanımız Hakan Bahçetepe’ye verilmesini bekliyoruz. 1030 sandık yeniden sayıldı. Hakan Bahçetepe 848 oy farkıyla seçimi önde tamamladı. 31 Martta 122 oy eksilmiş oldu." ifadelerini kullandı.



"YENİDEN SAYIM TALEPLERİMİZ DEVAM EDİYOR"



Sözlerine devam den Çelik, "Aldığımız duyumlar şudur. Bazı belediyelerde evrakların imha edildiği, belediye içerisindeki bazı malzemelerin farklı depolara taşındığına yönelik duyumlar alıyoruz. Buradan bir kez daha belirtmek istiyoruz. O belediyede görev yapan idarecilerini, belediye personellerini hukuk içerisinde davranmaya davet ediyoruz. Başkanlarımız göreve geldiklerinde avukatlarımız çok ciddi çalışma yürütecekler. Bir başka hususta şu, rakip siyasi parti iki ilçede itiraz gerçekleştirdi. Biz ise beş ilçeye itiraz yaptık. Ancak halen Arnavutköy, Bahçelievler, Fatih, Ümraniye, Pendik’de yeniden sayım talebimiz devam ediyor. İlçe seçim kurullarında ret kararı çıktı. İl Seçim Kurulu talebimizi reddetti. Bu ilçeler için yarın YSK’ya başvuru yapacağız. Şunu söylüyoruz, Gaziosmanpaşa’da yeniden sayım yapıldıysa bu beş ilçede de yapılmalı. Aksi taktirde bu bir çifte standart olur." diye konuştu.