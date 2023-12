Gece kulübü önünde başından vurulan genç yaşam mücadelesini kaybetti

TEYZESİNİN EVİNE SAKLANMIŞ



Öte yandan, polis ekipleri şüphelinin yakalanması için yaptıkları çalışmalar kapsamında, Hüseyin Can A.’nın evine gitti. Şüpheliyi burada bulamayan polis, yakınları ve çevresi ile yapılan görüşme sonrasında teyzesine gittiğini saptadı. Hüseyin Can A.’nın teyzesinin evine baskın düzenleyen polis, şüpheliyi yakalayıp, suç aletini de buldu. Hüseyin Can A. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.



Eğlence kulübünün önünde durduğu sırada husumetlisi tarafından tabanca ile vurulması sonucu yaralanan Yiğit Yılmaz, kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde, dün yaşam mücadelesini kaybetti.



Yılmaz'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından cenaze, yakınlarına teslim edildi.



Hüseyin Can A., Yılmaz'ı kendisine küfür ettiği için vurduğunu söyledi. Hüseyin Can A. emniyetteki ifadesinde, Yiğit Yılmaz ile önceden husumetli olduğunu ve olay günü Yılmaz'ın gece kulübünün önünde kendisine küfür ettiğini, olay yerine yakın olan evine giderek tabanca aldığını, daha sonra da gelerek Yılmaz'ı vurduğunu söylediği öğrenildi. Cinayet şüphelisi Hüseyin Can A. tutuklandı.