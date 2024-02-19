Gemi ambarındaki gaz, balıkçıları öldürdü: 2 gözaltı

Karadeniz'de ava çıkan 3 balıkçı zehirlenerek yaşamını yitirdi.



Balıkçı teknesi, Ordu'nun Ünye Limanı'ndan 2023 yılı aralık ayında ayrılmıştı.

30 mürettebatı bulunan tekne, hamsi avlamak için Rusya Federasyonu’na bağlı Abhazya’ya gitti.

Geminin ambar bölümünde çalışan 6 mürettebat biriken gazdan zehirlendi.

Balıkçılardan Caner Gürkan (51), Cengiz Demirci (30) ve Emrah Bakırcı (24) hayatını kaybetti, 3 balıkçı ise hastaneye kaldırıldı.

Ölen 3 Türk balıkçının cenazeleri Ünye Limanı'na getirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AMONYAK GAZINDAN ZEHİRLENDİKLERİ TAHMİN EDİLİYOR



Ünye Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında yapılan ilk incelemede 3 Türk balıkçının, ambarda biriken amonyak gazından zehirlendikleri ileri sürüldü.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili M.G. (55) ile C.C. (55) gözaltına alınırken, başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

