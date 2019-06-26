Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan kavgada, Gemlik Kaymakamı Kemal İnan'ın 1 oğlu yaşamını yitirdi, 2 oğlu yaralandı.



Çamlaraltı Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir süre önce Denizli Vali Yardımcılığı'ndan Gemlik Kaymakamlığı'na atanan Kemal İnan'ın çocuğu 3 kardeşten Ahmet Burak İnan (21), Safa Akif İnan (15) bıçakla, Mehmet Buğra İnan (21) ise darp sonucu yaralandı. Olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

8 KİŞİ GÖZALTINDA



Polis ekipleri, olayla ilgili K.E. (16), B.Ç. (14), A.S. (15) ve ismi açıklanmayan 5 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

KARDEŞLERDEN BİRİ KURTARILAMADI, DİĞER 2'SİNİN HAYATİ TEHLİKESİ YOK



Sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Safa Akif İnan burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İkiz kardeşlerin ise tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.



Denizli Valisi Hasan Karahan da Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne gelerek aileye ve yakınlarına başsağlığı diledi. Merkezefendi ilçesindeki Üçler Ortaokulu'ndan mezun olduğu öğrenilen ve sabah saatlerine hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Safa Akif İnan'ın cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından memleketi Samsun'a gönderildi.



Baba Kaymakam Kemal İnan ve doktor eşi Sedef İnan taziyeleri Polisevi'nde kabul etti.



ZANLILAR ADLİYE SEVK EDİLDİ



Olaya ilişkin gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, yoğun güvenlik önlemi altında sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

