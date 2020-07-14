Genç avukat kalbine yenildi

Avukat Aybars Adıgüzel 14 Şubat 2020 tarihinde savunma yapmak için gittiği Bakırköy Adliyesi'nde yaklaşık 15 kişi tarafından darp edilmiş ve darp anı da güvenlik kameralarına yansımıştı.



İstanbul Barosu Bakırköy Bölge Temsilcisi olan Avukat Aybars Adıgüzel, dün akşam geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Adıgüzel'in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Bursa'ya gönderildi.

''ÖRNEK BİR KİŞİYDİ''

İstanbul Baro Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu büyük bir acı. Daha yaşamın başıydı. Avukatlığını sanatıyla birleştirip ona güç katan örnek bir kişiydi" ifadelerini kullandı.