Genç kadın 2 günlük yaşam savaşını kaybetti

Olay, Samsun'un Kavak ilçesi Yaşar Doğu Mahallesi'nde 21 Mart Perşembe günü meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gamze İ. evinde kendini eşarp ile doğalgaz borusuna asarak intihara teşebbüs etti. Bir süre sonra eve gelen babası genç kızı bulunduğu yerden kurtardı.

Durumun 112'ye bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızı Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Gamze, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

2 gün yoğun bakımda kalan genç kadın hayatını kaybetti.