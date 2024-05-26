Genç kadının şüpheli ölümü: Otelin penceresinden düştü

Niğde’de genç bir kadın, kaldığı otelinde penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Otelde kalan bir görgü tanığı, 19 yaşındkai İlknur Özaslan isimli kadının başka bir kadınla tartıştığını, tartışmanın daha sonra kavgaya dönüştüğünü söyledi. Polis, ölümle ilgili olarak soruşturma başlattı.

Genç kadının şüpheli ölümü: Otelin penceresinden düştü

’de 19 yaşındaki İlknur Özaslan isimli kadın, kaldığı otelin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Niğde Merkez El Hacı Mahmut Caddesi’nde bulunan bir otelde meydana geldi.

İddiaya göre, İlknur Özaslan, bilinmeyen bir nedenle otelin 5’inci katında kaldığı odanın penceresinden yere düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, genç kadının olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Özaslan’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

"KAVGA ETTİLER" İDDİASI

Otelde kalan bir müşteri, genç kadının otel odasında bir kadınla tartışma yaşadığını ve tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından düştüğünü ileri sürdü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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