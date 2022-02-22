Genç öğretmen evinde ölü bulundu

Antalya'da öğretmenlik yapan Şeyda Yazgan evinde ölü bulundu.



Kepez ilçesi Habibler Mahallesi 5721 Sokak’taki müstakil bir evde ailesiyle birlikte oturan anaokulu öğretmeni Şeyda Yazgan, dün işten geldikten sonra rahatsızlanınca hastaneye gitti.

Öğretmen Şeyda Yazgan 32 yaşındaydı

Tedavisi sonrası eve dönen Yazgan, ailesiyle geç saatlere kadar sohbet etti, ardından da odasına geçip uyudu.

Saat 10.00 sıralarında aile kızları Şeyda’yı kahvaltıya çağırmak için girdikleri odasında, yatakta hareketsiz buldu.



İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Seda Yazgan'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Şeyda Yazgan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.