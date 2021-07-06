Genç sporcu Merve Akpınar'ın azmi ön yargıyı yendi

Şanlıurfa'da yaşayan 13 yaşındaki Merve Akpınar hentbola gönül verdi, azmi sayesinde başarılı oldu.



Ancak çevresindeki bazı insanlar "kız" olduğu için bu sporu yapamayacağını söylediler.

Akpınar yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: Sen kızsın, şort giyemezsin. Erkeklerin yanında oynayamazsın. Hep beni dışladılar erkeklere göre.

Genç sporcu kendisine çizilen bu kaderi kabul etmediğini belirterek, "Ben de dedim hayır. Ben niye oynamayayım. Ben o zaman kendime bir söz verdim. Ben kendi köyümün kız çocuklarının kaderini değiştireceğim" dedi.



Genç sporcu kendisine yönelik ön yargıları azmiyle yıkmayı başardı.



Daha önce kendisini yargılayanlar çocuklarına Merve'nin başarısını örnek gösterdi.



Akpınar, "Hele bak elalemin kızı gidiyor orada geziyor. Sen burada boş boş dolaşıyorsun. O senden daha başarılı olacak gibi söylüyorlardı. Onların çocukları da gelip bana kızıyorlardı" şeklinde konuştu.



Merve'nin azmi Türkiye Henbol Federasyonu'nun da dikkatini çekti.



Federasyon yetkilleri Merve'yi Ankara'ya davet etti..



Tam donanımlı bir spor salonunda antremana katılan genç sporcu hayallerine biraz daha yaklaşmanın mutluluğunu yaşadı.



Şanlıurfa'da yeterli imkan olmadığını belirten Akpınar, Orada toprak mesela ayağımıza giriyordu. Sonra ter şelale gibi üzerimizden akıyordu. Burada mesela oraya göre hiç terlemiyoruz.Burası gölge, orası kızgın güneş bizi yandırıyordu. Burası hiç öyle değil" dedi.



Genç sporcu sosyal medyanın da gündemindeydi.

Bir çok sosyal medya kullanıcısının yanı sıra Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş spor kulüpleri Merve için destek mesajı paylaştı.

