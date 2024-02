Genç yetenekler yurt dışında yeni başarılara imza atıyor

Genç yetenek İlyun Bürkev, müzik dünyasındaki başarısıyla yeteneğini bir kez daha gözler önüne serdi. 15 yaşındaki piyanist İlyun Bürkev ABD’de kendi alanında ve tüm kategorilerde birincilik kazandı.



Genç piyanist, ABD’deki Philadelphia International Music Festivali Virtual Concerto yarışmasında birinci oldu. Bükrev aynı zamanda tüm kategorilerde birincilik elde ederek Overall Runner Up Ödülü’nü kazandı. Bükrev başarısını sosyal medya hesabından paylaştı ve şu ifadeleri kullandı:



"Sizlerle benim için harika bir haberi paylaşmak istiyorum. Philadelphia Müzik Festivali Concerto yarışmasında hem kendi yaş kategorimde birincilik ödülü hemde tüm kategorilerde Overall Runner Up ödülünü kazanmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Temmuz ayında bu muhteşem festivalde ülkemi temsil edeceğim için çok heyecanlıyım. 2 hafta sürecek olan bu festivalde hem solo konserler vereceğim hemde Philadelphia orkestrasının değerli üyeleriyle Winner Circle Konser gecesinde aynı sahneyi paylaşacağım."

Bu gönderiyi Instagram'da gör İlyun Bürkev (@ilyunburkev)'in paylaştığı bir gönderi Uluslararası çapta başarı yakalayan bir başka yetenek ise Nilay Tahiroğlu. 20 yaşındaki genç balerin, Moskova Gubernskiy Tiyatrosu ve RAMT’ta yapılan, Jüri Başkan Yardımcılığı’nı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk’ün üstlendiği Moskova Bale Yarışması’ndan ikincilikle döndü.



Hacettepe Üniversitesi Ankara Konservatuvarı lisans mezunu olan Ankara Devlet Opera ve Balesi balerini, 110 dansçı arasında ikincilik ödülüne hak kazandı.