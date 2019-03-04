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İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 sanıklı Gezi Parkı iddianamesini kabul etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' ve ''Gezi olaylarını finanse etmek" iddiasıyla hazırladığı iddianameyi İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.
İddianamede, 16 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.
657 sayfalık iddianamede, sanıklara ''darbeye teşebbüs'' dışında ''mala zarar verme'' gibi 8 ayrı suçlama da yer alıyor.
Yurt dışında bulunan Can Dündar ve Memet Ali Alabora'nın aralarında bulunduğu 6 sanık hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, 1 Kasım 2017'de tutuklanmıştı.