Giresun'daki KYK yurdunda asansör arızası

Giresun’da Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda boş asansör arıza nedeniyle zemine çakıldı. Olayın ardından yurtta panik yaşanırken polis ve itfaiye ekipleri tarafından açılan asansörün boş olduğu anlaşıldı. Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden (KYK) yapılan açıklamada ise “asansör düştü” iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek "B Blok’ta hizmet veren asansör içi boş bir şekilde 3. Kattan 2. kata inerken regülatör arızası vermiştir." denildi.

Giresun'daki KYK yurdunda asansör arızası

Giresun’da Kredi Yurtlar Kurumu'na () bağlı Pembe Hatun kız öğrenci yurdunda bakım ve onarım nedeniyle bir süredir kullanım dışı olan asansör, hizmete açıldıktan saatler sonra arıza nedeniyle zemine çakıldı.

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği yurtta asansörün boş olduğu anlaşıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Ergün, asansörün zemine çakılmadığını, fren sistemindeki bir arıza nedeniyle çağrılan katta durmayıp aşağıya indiğini ileri sürdü.

Giresun'daki KYK yurdunda asansör arızası - 1

KYK'DAN AÇIKLAMA

Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü, (KYK) Giresun Gülpembe Hatun Yurdu’nda “asansör düştü” iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

KYK’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Söz konusu olayda Giresun Gülpembe Hatun Yurdu B Blok’ta hizmet veren asansör içi boş bir şekilde 3. Kattan 2. kata inerken regülatör arızası vermiştir. İçerisinde öğrenci kaldığını düşünerek yardımcı olmak isteyen bir grup öğrencinin ambulans ve itfaiyeyi aramaları üzerine ekipler yurt müdürlüğüne intikal etmiştir.” denildi.

Açıklamada, olay sırasında veya sonrasında herhangi bir öğrencinin zarar görmediği belirtildi.

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