Gizli fon dolandırıcılığı davası: Yeni mesajlar ortaya çıktı

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davası dosyasına, sanık Seçil Erzan'ın gözaltına alınmadan önce kırdığı iddia edilen telefonunda yer alan mesaj kayıtlarına ilişkin 553 sayfalık bilirkişi raporu da girdi.



İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasına gelen raporda, Fatih Terim ve Atilla Baltaş ile Arda Turan, Selçuk İnan ve Emre Çolakoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı müştekilerin mesaj kayıtları yer aldı.

FATİH TERİM İLE SEÇİL ERZAN ARASINDAKİ MESAJLAR



Sanık Seçil Erzan ile Fatih Terim arasında 4 Ekim 2021 ile 10 Mart 2023 tarihleri arasındaki mesaj kayıtlarına göre Terim'in Erzan'a, ''Bakırköy'de bulunan özel bankacılık merkezi şubesindeki hesabından 3 milyon 889 bin 557 liralık vadeli mevduat hesabı açıldığı, faiz oranının yüzde 17,6, vade sonundaki net faiz kazancının ise 1782,74 lira olduğu'' şeklinde mesaj ilettiği görüldü.

"20 BİN DOLARI BURADAN MI ALDIK?"



Sanık Erzan'ın Terim'e, "Hocam günlük yaptırdım, kulüp yarın gönderirse 4'e tamamlayıp kalan tutarı fonda diğer harcamalar için tutarız diye." yanıtını verdiği, Terim'in ise Erzan'a, "20 bin doları buradan mı aldık?" şeklinde mesaj gönderdiği belirtildi.



Mesaj kayıtlarının devamında Erzan'ın Terim'e, "4 milyon 67 bin 412 lira dönüşümüz vardı. 177 bin 834 lira için elden aldırdım. Kalan 3 milyon 889 bin 577 lirayı günlük yaptırdım, kulüp gönderdiğinde bugün yarın bu tutara ekler bağlarız. Ayırmamız gereken tutarı fona atarız hocam." yanıtını verdiği kaydedildi.



Terim'in Erzan'a, "Tamam Seçil Hanım, siz nasıl karar verdiyseniz öyledir tamam." ifadesini yazdığı mesajlarda, sanığın da 5 Ekim 2021'de Terim'e, maaşının farklı bir bankaya yatırıldığını ve parasını söz konusu bankadan Denizbank hesabına aktarttığını anlattığı ifade edildi.

SEÇİL ERZAN'IN İFADELERİ



Rapordaki kayıtlara göre, mesajların devamında sanık Erzan'ın ifadeleri şöyle:



"Dün 20 bin dolar aldıktan sonra kalan bakiyeyi günlük yapmıştım. Bunu ne kadar bağlayalım, maaştan üzerini kaça tamamlayalım? Ne dersiniz? Toplam şu anda maaş artı fonda 2 milyon 285 bin lira bakiyemiz mevcut. (Dün günlük vadeli yaptığımız da 3 milyon 892 bin lira var. Bunu 4'e tamamlamamı ister misiniz?) Kalanı harcamalar için ayırabiliriz."



Fatih Terim'e 10 Ekim 2022'de bankadan hesaplarına ilişkin bilgilendirme mesajları geldiği, söz konusu hesap hareketlerinin neye ilişkin olduğunu sanığa sorduğu görülen mesajlarda, Terim'in 3 Mart 2023'te ise maaşların ödenmediğini ve Erzan'a ABD'ye göndermesini istediği paranın gönderilmediğini ifade ettiği aktarıldı.



Raporda, bu mesaj üzerine sanığın Terim'e, "Çok özür dilerim, sonuna kadar bu işlemlerle ilgilendim hocam. Yurt dışı ödemeleri bir gün valörlü geçiyor. Diğer ödemeler 17.00'de yapıldı ve ben teyit ettim, çok çok üzüldüm hocam." yanıtını verdiği belirtildi.



İDDİANAMEDE KAMUOYUNUN YAKINDAN TANIDIĞI İSİMLER YER ALIYOR



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan'ın bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydediliyor.



İddianamede, müşteki Çeviker'e para karşılığında yazılı evrak verildiği ancak daha sonra Çeviker'in Erzan'a ulaşmaya çalışsa da ulaşamadığı, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapıldığı, Erzan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade ediliyor.



Sanık Erzan'ın bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi olan güvenilir bir fon bulunduğunu ve yine kamuoyunda tanınan Fatih Terim, Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek, müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtiliyor.



İddianamede, Erzan'ın, müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler oluşturarak, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atıp müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kaydediliyor.



SANIK ERZAN HAKKINDA İSTENEN CEZA 252 YILA YÜKSELDİ



Sanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 69 yıldan 226 yıla kadar hapsi istenen ana iddianamenin ardından hazırlanan yeni iddianameyle Erzan hakkında istenen hapis cezası da yükseldi. Erzan'ın 77 yıldan 252 yıla kadar hapsi talep ediliyor.



İddianamede, sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 85 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılması isteniyor.



İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinin iddianameyi kabul etmesi üzerine 4'ü tutuklu 7 sanık 20 Kasım'da hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme heyeti, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar vererek, duruşmayı 12 Ocak 2024'e ertelemişti.