Antalya'da silahlı saldırı: 1 ölü

Antalya'nın Aksu ilçesinde silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.

Antalya'da silahlı saldırı: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, Kundu Mahallesi'ndeki Yeni Cami yanında çilek satan Ahmet Özdakak (45), yanına gelen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, saldırı sonucu Özdakak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Haberi duyan Özdakak'ın ailesi ve yakınları olay yerine gelerek büyük üzüntü yaşadı. Özdakak'ın cenazesi Adli Tıp Morgu'na gönderildi.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede 12 boş mermi kovanı buldu.

Saldırının ardından kaçan şüpheli T.E'nin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Evli ve 3 çocuk babası Özdakak'ın Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden yaklaşık 20 yıl önce Antalya'ya yerleştiği ve son bir yıldır Aksu ilçesinde çilek yetiştirdiği öğrenildi.

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