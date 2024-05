Hıdırellez'de dilek dilerken okunacak dualar hangileri? İşte Hıdırellez dilek ve bereket duası

GELENEKSEL HIDIRELLEZ DUASI

"Sevdiğim kim varsa, kendim de dahil sevebileceğim herkes de dahil, sağlığı iyi olsun



Kalbi ritmini çalsın, yanakları kiraz pembesi, dudakları bal olsun



Teni sıcak kalsın, enerjisi dışına taşsın



Ciğerlerinden nefes, midesinden gurultu, bacaklarından güç eksik olmasın



Kanı bol olsun, damarlarında dönüp dönüp dolaşsın



Sevdikleriyle bir arada olsun



Kolu kollarına değsin, gözü gözlerinin içine baksın, lafları birbiriyle başlasın



Nesi varsa bölüşecek birisi olsun, nesi yoksa bulup getirecek biri olsun



Bu birileri az ama öz olsun, bazıları dünyada tek olsun



Sevgisinin tamamını harcasın, harcasın ki ona büyük bir miras kalsın



Sevmekten bıkıp usanmayacağı biri olsun, onun yeri ayrı olsun



Onu soysun, başucuna koysun ama yalan uydurmasın



O her şeyine, her haline tek tanık olsun, bir hareketiyle güldüren bir hareketiyle ağlatan olsun



Duyguların hepsi onda olsun, kalbi buna teslim olsun



Bütün şarkılar onu anlatsın, aşık olsun, sırılsıklam olsun, kurumasın



Yapmaktan bıkıp usanmayacağı bir işi olsun,



İbadet eder gibi bu keşfini hergün yeniden kutlar gibi onu yapıp dursun



Yaptıkça daha iyi yaptığını görsün, daha iyi yaptıkça bunu başkaları da görsün



O başkalarının bunu gördüğünü dış gözüyle görsün iç gözüyle işine baksın



Neşesi bol olsun, kendini mutlu etsin, durduk yere neşelenmek nedir bilsin



İçinde bir şey durup durup zıplasın,



Duydukları gördükleri onu gıdıklasın, kahkaha attırsın



Gürültü çıkarsın, saçma şeyler söylesin



Çocuklukta en şımardığı ana sık sık gidip gelsin, nereye gidip geldiği bilinmesin



Değiştirmek istedikleri değişsin, eskilerini atsın, ruhunu havalandırsın



Kapıda hep kamyonu dursun, dilediği yere taşınsın



Kendinden taşınmak isterse içindeki güç dışındaki sevgi ona yardımcı olsun



Bileği bütün alışkanlıklarıyla, bağımlılıklarıyla güreşsin



Bir şey ona sürpriz olsun



Günlerinden bir günü bir pakete sarılı olsun,



Açılınca içinden hiç beklemediği güzel bir haber çıksın



Bugün 365’ten herhangi biri olsun



Öylesine bir Pazartesi, arkaya kavuşturduğu ellerinde unutulmaz bir Salı saklasın



Öyle tahmini mümkün olmayan bir şey olsun ki bu hayatın zekâsını anlatsın



Bir hayali gerçek olsun, bir hayale gözünü yumsun



Hayalini kendinden saklamasın,



Bir çizgi filmde olduğunu, her şeyin mümkün olduğunu unutmasın



Bu duayı okusun, kendi sesiyle duysun, duası gerçek olsun.



Her kelimesine şükretsin, tek satırına nazar değmesin.