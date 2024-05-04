Hıdırellez'de dilek dilerken okunacak dualar hangileri? İşte Hıdırellez dilek ve bereket duası

Hıdrellez, bütün Türk dünyasında bilinen mevsimlik bayramlarımızdan biridir.  Anadolu’nun bazı yerlerinde Hıdrellez Günü yapılan duaların ve isteklerin kabul olması için sadaka verme, oruç tutma ve kurban kesme adeti vardır. Kurban ve adaklar “Hızır hakkı” için olmalıdır. Zira tüm bu hazırlıklar Hızır’a rastlamak amacına yöneliktir. Peki, Hıdırellez'de dilek dilerken okunacak dualar hangileri? İşte Hıdırellez dilek ve bereket duası

Hıdırellez'de dilek dilerken okunacak dualar hangileri? İşte Hıdırellez dilek ve bereket duası

Hızır ile İlyas peygamberlerin buluştuğu gün olduğuna inanılan "UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri"ndeki , yüzyıllardır renkli ritüellerle kutlanıyor.

Hıdırellez'de dilek dilerken okunacak dualar hangileri? İşte Hıdırellez dilek ve bereket duası - 1

HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ

'de de nevruzda olduğu gibi temizlik yapılır, yiyecek ve yeni kıyafetler hazırlanır, ateşler yakılıp üzerinden atlanır, mezarlar ziyaret edilir, fakirlere yardım edilir, kırlara çıkılıp eğlenilir, dilek tutulur, dua edilir. Ancak nevruz eskiden yeniye geçişi, Hıdırellez ise bolluk bereketi simgeler. Hıdırellez tıpkı nevruz gibi Türk dünyasında coşkuyla kutlanan geleneklerden birisidir. Kutlamalar çerçevesinde oğlak ya da kuzu kesilir, boyalı yumurta kaynatılır, keşkek yapılır, dolma, çörek, börek, helva gibi çeşitli yemekler yapılır. Ayrıca kır gezisi yapılır. Yılın sağlıklı, bolluk bereket içinde geçmesi dilenir. Kesilen kurbanlar fakirlere dağıtılır. Dargınlar barıştırılır.

Hıdırellez'de dilek dilerken okunacak dualar hangileri? İşte Hıdırellez dilek ve bereket duası - 2

GELENEKSEL DUASI

"Sevdiğim kim varsa, kendim de dahil sevebileceğim herkes de dahil, sağlığı iyi olsun

Kalbi ritmini çalsın, yanakları kiraz pembesi, dudakları bal olsun

Teni sıcak kalsın, enerjisi dışına taşsın

Ciğerlerinden nefes, midesinden gurultu, bacaklarından güç eksik olmasın

Kanı bol olsun, damarlarında dönüp dönüp dolaşsın

Sevdikleriyle bir arada olsun

Kolu kollarına değsin, gözü gözlerinin içine baksın, lafları birbiriyle başlasın

Nesi varsa bölüşecek birisi olsun, nesi yoksa bulup getirecek biri olsun

Bu birileri az ama öz olsun, bazıları dünyada tek olsun

Sevgisinin tamamını harcasın, harcasın ki ona büyük bir miras kalsın

Sevmekten bıkıp usanmayacağı biri olsun, onun yeri ayrı olsun

Onu soysun, başucuna koysun ama yalan uydurmasın

O her şeyine, her haline tek tanık olsun, bir hareketiyle güldüren bir hareketiyle ağlatan olsun

Duyguların hepsi onda olsun, kalbi buna teslim olsun

Bütün şarkılar onu anlatsın, aşık olsun, sırılsıklam olsun, kurumasın

Yapmaktan bıkıp usanmayacağı bir işi olsun,

İbadet eder gibi bu keşfini hergün yeniden kutlar gibi onu yapıp dursun

Yaptıkça daha iyi yaptığını görsün, daha iyi yaptıkça bunu başkaları da görsün

O başkalarının bunu gördüğünü dış gözüyle görsün iç gözüyle işine baksın

Neşesi bol olsun, kendini mutlu etsin, durduk yere neşelenmek nedir bilsin

İçinde bir şey durup durup zıplasın,

Duydukları gördükleri onu gıdıklasın, kahkaha attırsın

Gürültü çıkarsın, saçma şeyler söylesin

Çocuklukta en şımardığı ana sık sık gidip gelsin, nereye gidip geldiği bilinmesin

Değiştirmek istedikleri değişsin, eskilerini atsın, ruhunu havalandırsın

Kapıda hep kamyonu dursun, dilediği yere taşınsın

Kendinden taşınmak isterse içindeki güç dışındaki sevgi ona yardımcı olsun

Bileği bütün alışkanlıklarıyla, bağımlılıklarıyla güreşsin

Bir şey ona sürpriz olsun

Günlerinden bir günü bir pakete sarılı olsun,

Açılınca içinden hiç beklemediği güzel bir haber çıksın

Bugün 365’ten herhangi biri olsun

Öylesine bir Pazartesi, arkaya kavuşturduğu ellerinde unutulmaz bir Salı saklasın

Öyle tahmini mümkün olmayan bir şey olsun ki bu hayatın zekâsını anlatsın

Bir hayali gerçek olsun, bir hayale gözünü yumsun

Hayalini kendinden saklamasın,

Bir çizgi filmde olduğunu, her şeyin mümkün olduğunu unutmasın

Bu duayı okusun, kendi sesiyle duysun, duası gerçek olsun.

Her kelimesine şükretsin, tek satırına nazar değmesin.

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