Hıdırellez'de dilek dilerken okunacak dualar hangileri? İşte Hıdırellez dilek ve bereket duası

Hızır ile İlyas peygamberlerin buluştuğu gün olduğuna inanılan "UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri"ndeki Hıdırellez, yüzyıllardır renkli ritüellerle kutlanıyor.
HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ
Hıdırellez'de de nevruzda olduğu gibi temizlik yapılır, yiyecek ve yeni kıyafetler hazırlanır, ateşler yakılıp üzerinden atlanır, mezarlar ziyaret edilir, fakirlere yardım edilir, kırlara çıkılıp eğlenilir, dilek tutulur, dua edilir. Ancak nevruz eskiden yeniye geçişi, Hıdırellez ise bolluk bereketi simgeler. Hıdırellez tıpkı nevruz gibi Türk dünyasında coşkuyla kutlanan geleneklerden birisidir. Kutlamalar çerçevesinde oğlak ya da kuzu kesilir, boyalı yumurta kaynatılır, keşkek yapılır, dolma, çörek, börek, helva gibi çeşitli yemekler yapılır. Ayrıca kır gezisi yapılır. Yılın sağlıklı, bolluk bereket içinde geçmesi dilenir. Kesilen kurbanlar fakirlere dağıtılır. Dargınlar barıştırılır.
GELENEKSEL HIDIRELLEZ DUASI
"Sevdiğim kim varsa, kendim de dahil sevebileceğim herkes de dahil, sağlığı iyi olsun
Kalbi ritmini çalsın, yanakları kiraz pembesi, dudakları bal olsun
Teni sıcak kalsın, enerjisi dışına taşsın
Ciğerlerinden nefes, midesinden gurultu, bacaklarından güç eksik olmasın
Kanı bol olsun, damarlarında dönüp dönüp dolaşsın
Sevdikleriyle bir arada olsun
Kolu kollarına değsin, gözü gözlerinin içine baksın, lafları birbiriyle başlasın
Nesi varsa bölüşecek birisi olsun, nesi yoksa bulup getirecek biri olsun
Bu birileri az ama öz olsun, bazıları dünyada tek olsun
Sevgisinin tamamını harcasın, harcasın ki ona büyük bir miras kalsın
Sevmekten bıkıp usanmayacağı biri olsun, onun yeri ayrı olsun
Onu soysun, başucuna koysun ama yalan uydurmasın
O her şeyine, her haline tek tanık olsun, bir hareketiyle güldüren bir hareketiyle ağlatan olsun
Duyguların hepsi onda olsun, kalbi buna teslim olsun
Bütün şarkılar onu anlatsın, aşık olsun, sırılsıklam olsun, kurumasın
Yapmaktan bıkıp usanmayacağı bir işi olsun,
İbadet eder gibi bu keşfini hergün yeniden kutlar gibi onu yapıp dursun
Yaptıkça daha iyi yaptığını görsün, daha iyi yaptıkça bunu başkaları da görsün
O başkalarının bunu gördüğünü dış gözüyle görsün iç gözüyle işine baksın
Neşesi bol olsun, kendini mutlu etsin, durduk yere neşelenmek nedir bilsin
İçinde bir şey durup durup zıplasın,
Duydukları gördükleri onu gıdıklasın, kahkaha attırsın
Gürültü çıkarsın, saçma şeyler söylesin
Çocuklukta en şımardığı ana sık sık gidip gelsin, nereye gidip geldiği bilinmesin
Değiştirmek istedikleri değişsin, eskilerini atsın, ruhunu havalandırsın
Kapıda hep kamyonu dursun, dilediği yere taşınsın
Kendinden taşınmak isterse içindeki güç dışındaki sevgi ona yardımcı olsun
Bileği bütün alışkanlıklarıyla, bağımlılıklarıyla güreşsin
Bir şey ona sürpriz olsun
Günlerinden bir günü bir pakete sarılı olsun,
Açılınca içinden hiç beklemediği güzel bir haber çıksın
Bugün 365’ten herhangi biri olsun
Öylesine bir Pazartesi, arkaya kavuşturduğu ellerinde unutulmaz bir Salı saklasın
Öyle tahmini mümkün olmayan bir şey olsun ki bu hayatın zekâsını anlatsın
Bir hayali gerçek olsun, bir hayale gözünü yumsun
Hayalini kendinden saklamasın,
Bir çizgi filmde olduğunu, her şeyin mümkün olduğunu unutmasın
Bu duayı okusun, kendi sesiyle duysun, duası gerçek olsun.
Her kelimesine şükretsin, tek satırına nazar değmesin.
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