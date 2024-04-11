Göbeklitepe günlük ziyaretçi rekorunu kırdı | 11 bin 454 ziyaretçi ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa'daki Göbeklitepe Ören Yeri'nin bugün 11 bin 454 ziyaretçiyi ağırlayarak günlük ziyaretçi rekoru kırdığını bildirdi.



Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şanlıurfa Göbeklitepe Ören Yeri, bugün 11 bin 454 ziyaretçiyle tüm zamanların günlük ziyaretçi rekorunu kırdı. İlginize çok teşekkür ederiz. Her zaman bekleriz." ifadesi kullanıldı.

Şanlıurfa Göbeklitepe Örenyeri,

bugün 11.454 ziyaretçiyle tüm zamanların günlük ziyaretçi rekorunu kırdı.



İlginize çok teşekkür ederiz.

Her zaman bekleriz. pic.twitter.com/srjD7fDT11 — KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@muzeler_dairesi) April 11, 2024 Göbeklitepe nerede? Neolitik dönemle ilgili ipuçları veren Göbeklitepe'nin tarihi Haberi Görüntüle