Gökçeada açıklarında batan teknedeki teğmenin cansız bedeni bulundu

Çanakkale'de yaşanan tekne faciasından sonra kaybolan iki askerden Teğmen Musa Bulut'un cansız bedenine ulaşıldı.



Olay cuma gecesi Gökçeada açıklarında meydana geldi. Kenan Çarpışantürk, 4 asker arkadaşıyla birlikte teknesiyle balık avlamak için denize açıldı. 5 metrelik fibertekne Laz Koyu yakınlarında fırtına nedeniyle alabora oldu.



Uzman erbaşlar Şener Altay ve Mehmet Çelik yüzerek karaya ulaşmayı başardı. Onların haber vermesiyle Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.



Kısa süre sonra da tekne sahibi Kenan Çarpışantürk'ün cansız bedenine ulaşıldı.

Kayıp olan iki asker için ise arama çalışması başlatıldı. Aralıksız devam eden çalışmalar sonucunda Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'un cansız bedeni termal kameralar ile 22 metre derinlikte tespit edildi.



Dalgıçlar tarafından çıkarılan Bulut'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kayıp Trafik Tim Komutanı Astsubay Fatih Toykuyu'yu arama çalışmaları ise sürüyor.



Batan teknenin yeri de tespit edildi. Kıyıya 200 metre mesafede bulunan tekne ekipler tarafından çıkarılacak.