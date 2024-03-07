Göreve giden polisler kaza yaptı

Kaza, D-140 kara yolu Adapazarı-Mudurnu yolu Küçücek Kavşağı’nda meydana geldi.

Göreve giden polislerin içerisinde bulunduğu A.Ş. kontrolündeki otomobil ile S.Ö. idaresindeki otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın şiddeti ile savrularak refüje çıkan otomobil içerisinde bulunan A.Ş. ve R.B. isimli iki polis memuru yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince araç içerisinde sıkışan yaralı R.B., bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.