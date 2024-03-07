Göreve giden polisler kaza yaptı

Sakarya’nın Akyazı ilçesi D-140 kara yolunda göreve giden sivil polislerin içerisinde bulunduğu otomobilin karıştığı kazada 2 polis memuru yaralandı.

Göreve giden polisler kaza yaptı

Kaza, D-140 kara yolu Adapazarı-Mudurnu yolu Küçücek Kavşağı’nda meydana geldi.

Göreve giden polislerin içerisinde bulunduğu A.Ş. kontrolündeki otomobil ile S.Ö. idaresindeki otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın şiddeti ile savrularak refüje çıkan otomobil içerisinde bulunan A.Ş. ve R.B. isimli iki polis memuru yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince araç içerisinde sıkışan yaralı R.B., bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Göreve giden polisler kaza yaptı - 1

İlk müdahaleleri yapılan yaralı polisler, Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralı polislerin durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildikleri öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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