Grammy Ödülleri izlenme rekoru kırdı

Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy Ödülleri, gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. 66'ncısı düzenlenen törenin sunuculuğunu dördüncü kez Trevor Noah üstlendi. Taylor Swift dördüncü kez "Yılın Albümü" kategorisinde ödül kazanarak tören tarihine damgasını vurdu.



KAZANANLAR TAM LİSTESİ

Ödül törenin reytingleri açıklandı. Bu yıl birçok ilke imza atan töreni 16,9 milyon kişi izledi. Geçtiğimiz yıla kıyasla reytinglerde yüzde 34 artış görüldü. Geçtiğimiz yıl bu rakam 12,4 milyon olarak açıklanmıştı.

PANDEMİDEN SONRA BİR İLK



CBS kanalında yayınlanan tören, pandemiden önce yayınlanan 2020 Grammy Ödülleri'nden bu yana en çok izlenen Grammy töreni oldu.

