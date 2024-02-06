Grammy Ödülleri izlenme rekoru kırdı

Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy Ödülleri, gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. 66'ncısı düzenlenen törenin sunuculuğunu dördüncü kez Trevor Noah üstlendi. Taylor Swift dördüncü kez "Yılın Albümü" kategorisinde ödül kazanarak tören tarihine damgasını vurdu.
Ödül törenin reytingleri açıklandı. Bu yıl birçok ilke imza atan töreni 16,9 milyon kişi izledi. Geçtiğimiz yıla kıyasla reytinglerde yüzde 34 artış görüldü. Geçtiğimiz yıl bu rakam 12,4 milyon olarak açıklanmıştı.
PANDEMİDEN SONRA BİR İLK
CBS kanalında yayınlanan tören, pandemiden önce yayınlanan 2020 Grammy Ödülleri'nden bu yana en çok izlenen Grammy töreni oldu.
GRAMMY ÖDÜLLERİ'NE DAMGA VURAN ANLAR
Dilara Fındıkoğlu imzalı şeffaf korse elbisesi ve gözlükleriyle törene katılan Doja Cat'in alnındaki "Dilara Fındıkoğlu" dövmesi çok konuşuldu.
Katı kişi sendromu hastalığı ile mücadele eden Kanadalı şarkıcı Celine Dion, 2024 Grammy Ödülleri'ne katıldı. Sağlık sorunları nedeniyle müzik kariyerine ara veren Dion, oğlu Rene-Charles Angelil'in desteğiyle sahneye çıkarak Taylor Swift'e ödülünü verdi.
Sahnede duygusal anlar yaşayan Dion, "Teşekkür ederim, hepinizi seviyorum! Gerçekten burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Grammy Ödülleri'nde bulunanlar, müziğin hayatlarımıza ve dünya genelinde insanlara getirdiği büyük sevgi ve mutluluğu asla göz ardı etmemeli. 27 yıl önce Diana Ross ve Sting tarafından bana sunulan Grammy Ödülü'nü sizlere sunmanın gururunu yaşıyorum" dedi.
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