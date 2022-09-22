GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 GSB 4 bin 147 personel alımı başvuru sonuçları)

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı başvuru sonuçları için bekleyiş sürüyor. GSB tarafından alımı yapılacak olan 4 bin 147 personel alımı için başvurular 10-15 Eylül tarihleri arasında tamamlandı. Peki, GSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 GSB 4 bin 147 personel alımı başvuru sonuçları)

GSB personel alımı başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 300 büro personeli, 866 koruma ve güvenlik görevlisi ile 2 bin 981 destek personeli (temizlik) alımı için başvurular yapıldı. Peki, GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

GSB BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tamamlanan personel alımı başvurularının ardından sonuçlar beklenmeye başladı.

GSB tarafından personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

sonuç tarihi belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 GSB 4 bin 147 personel alımı başvuru sonuçları) - 1

GSB BÜNYESİNE HANGİ KADROLARDAN ALIM YAPILACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 300 büro personeli, 866 koruma ve güvenlik görevlisi ile 2 bin 981 destek personeli (temizlik) alınacak.

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