GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 GSB 4 bin 147 personel alımı başvuru sonuçları)

GSB personel alımı başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 300 büro personeli, 866 koruma ve güvenlik görevlisi ile 2 bin 981 destek personeli (temizlik) alımı için başvurular yapıldı. Peki, GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?



GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tamamlanan personel alımı başvurularının ardından sonuçlar beklenmeye başladı.



GSB tarafından personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Başvuru sonuç tarihi belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

GSB BÜNYESİNE HANGİ KADROLARDAN ALIM YAPILACAK?



Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 300 büro personeli, 866 koruma ve güvenlik görevlisi ile 2 bin 981 destek personeli (temizlik) alınacak.