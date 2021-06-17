Gül: Yargının görevi iddiaları araştırmak (10 bin dolar alan siyasetçi tartışması)

Suç örgütü ele başı Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi iddiasına ilişkin tartışmalar sürüyor.



Kaynaklar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün görüştüğü Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a o ismi söylediğini aktardı. O ismin şu an göerv yapan 600 milletvekilinden biri olmadığı belirtildi.



O iddiaya ilişkin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de açıklama yaptı.



Meclis'te Dijital Mecralar Komisyonu'nda CHP Milletvekili Tuncay Özkan’ ın "Peker'in idialarında adı geçenlerle ilgili savcılıklar harekete geçti mi" sorusuna yanıt veren Gül “Kim hangi bilgi belgeyi verecekse Cumhuriyet savcılarının, adliyelerin kapısı açıktır” yanıtını verdi.

"Cumhuriyet Savcıları’ na anayasanın verdiği görev odur" diyen Gül, “Yargı mensuplarının görevi de suçla mücadele anlamındaki ciddi iddialarla ilgili bu iddiaların üstüne gidip takip edip değerlendirmektir” açıklaması yaptı.

