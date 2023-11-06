Gülbahar'ın katiline ağırlaştırılmış müebbet

''GÜLBAHAR'I DEFALARCA BIÇAKLADIM''



Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Yaşar ile taraf avukatları katıldı.



Son sözleri sorulan Yaşar şöyle konuştu:



''Gülbahar ile ara ara görüşmeler yapıyorduk. Yanına gittiğim gün birlikte uyuşturucu aldık. Bana 800 TL fiyat çekti. Telefonda da 250 TL diyordu. Sinirlendim, 'Beni mi çarpmaya kalkıyorsun?' dedim. Uyuşturucunun da etkisi ile kontrolü kaybetmiştik. Tartışmamız kavgaya dönüştü. Birden eline aldığı bıçakla parmağımı yaraladı. Ben de o an sinirle Gülbahar'ı defalarca bıçakladım. Amacım, öldürmek değildi; korkutmak istemiştim.

''ÖLDÜĞÜNÜ KENDİME GELDİKTEN SONRA ÖĞRENDİM''

Uyuşturucunun etkisi ile ne yaptığımı hatırlamıyordum. Gülbahar'ın öldüğünü kendime geldikten sonra öğrendim. Olayın buraya kadar geleceğini hiç düşünemedim. Çok pişmanım.''



Mahkeme heyeti, Yaşar Yaşar'ı ''kasten öldürme'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı.