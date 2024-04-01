Gümüşhane Seçim Sonuçları 2024: Gümüşhane Belediye Seçim Sonuçlarını Kim Kazandı? Gümüşhane İlçe İlçe Yerel Seçim Sonuçları

Gümüşhane seçim sonuçları verileri paylaşıldı. 2024 Türkiye yerel seçimlerinde Gümüşhane Belediye Başkanlığını MHP'den aday gösterilen VEDAT SONER BAŞER kazandı. Peki, Gümüşhane Belediye başkanı kaç oy aldı, yüzde kaç oyla kazandı? İşte Gümüşhane Belediye başkan adayları ve aldıkları oy oranları...
Açılan Sandık: %100
MHP adayı VEDAT SONER BAŞER: 6.650- Yüzde39.92
AK Parti adayı: ERCAN ÇİMEN 6.121 - Yüzde 36.75
CHP Parti adayı: BEDRİ AĞAÇ 2.039 - Yüzde 12.24
GÜMÜŞHANE BELEDİYE BAŞKANI VEDAT SONER BAŞER KİMDİR?
Gümüşhane'de 1974 yılında doğan Vedat Soner Başer, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden 1998'de mezun oldu. Gümüşhane'de eczacılık yapan ve Türkiye Eczacılar Birliği İl Temsilciliği görevini üstlenen Başer, Milliyetçi Hareket Partisinde çeşitli kademelerde görev aldı.Başer, iyi derecede Latince, orta düzeyde ise İngilizce bilmektedir.
Gümüşhane İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?
31 Mart 2024 Gümüşhane seçim sonuçları, Gümüşhane ilçe ilçe seçim sonuçları, canlı seçim haritası, 2024 seçimlerine ilişkin son dakika gelişmeleri, parti ve belediye başkan adayları seçim sonuçları secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek.
Öte yandan NTV sosyal medya hesaplarından Gümüşhane YSK seçim sonuçları anlık olarak dakika dakika paylaşılacak.
Gümüşhane ilçe ilçe seçim sonuçları:
Merkez Seçim Sonuçları
Kelkit Seçim Sonuçları
Köse Seçim Sonuçları
Kürtün Seçim Sonuçları
Şiran Seçim Sonuçları
Torul Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 Gümüşhane Seçim Sonuçları Hangi Aday Önde?
Ercan Çimen Seçim Sonuçları
Ali Ateş Seçim Sonuçları
Hacı İsmail Şahin Seçim Sonuçları
İrem Gamze Demirci Seçim Sonuçları
Yusuf Çimen Seçim Sonuçları
Abdulkerim Zırığ Seçim Sonuçları
Zekai Araz Seçim Sonuçları
Göktuğ Gürler Seçim Sonuçları
Duran Koç Seçim Sonuçları
Bora Çolakoğlu Seçim Sonuçları
Aytaç Gündüz Seçim Sonuçları
Bedri Ağaç Seçim Sonuçları
Mehmet Kabayel Seçim Sonuçları
Aydın Özatlı Seçim Sonuçları
Şerif Akıntürk Seçim Sonuçları
Fevzi Ülker Seçim Sonuçları
Zeynel Abidin Çorlu Seçim Sonuçları
Vedat Soner Başer Seçim Sonuçları
Hamza Çakır Seçim Sonuçları
Akın Demir Seçim Sonuçları
PARTİLERİN OY PUSULASINDAKİ YERLERİ
Seçime katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi. Kuradaki sırayla oy pusulasında partiler şöyle sıralandı:
Millet Partisi 26, MHP 31, HÜDAPAR 20, Yeni Türkiye Partisi 17, Gelecek Partisi 16, Sol Parti 3, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Memleket Partisi 5, Aydınlık Demokrasi Partisi 30, Demokratik Sol Parti 7, Adalet Birlik Partisi 23, Emek Partisi 19, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Güç Birliği Partisi 25, Milli Yol Partisi 27, AK Parti 1, Yeniden Refah Partisi 8, Zafer Partisi 12, CHP 18, Ocak Partisi 22, Vatan Partisi 35, Saadet Partisi 34, Anavatan Partisi 6, Türkiye İşçi Partisi 32, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Anadolu Birliği Partisi 11, Genç Parti 29, Demokrat Parti 24, Adalet Partisi 28, Demokrasi ve Atılım Partisi 33, İYİ Parti 2, Büyük Birlik Partisi 4, Türkiye Komünist Partisi 10, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Hareketi 14.
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Türkiye
- Gümüşhane
- İlçe İlçe Seçim Sonuçları
- Canlı Seçim Sonuçları
- Seçim
- 2024 Seçim