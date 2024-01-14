Gümüşhane’de bir evin çatı katı ve terası alevlere teslim oldu

Edinilen bilgiye göre Torul ilçesine bağlı Bahçelik köyünün İkisu-Şiran kara yolu kenarındaki Mesire Mahallesi'nde Hüsnü Tümer’e ait evin teras ve çatı katında dün akşam saatlerinde bacadan çıktığı değerlendirilen yangın meydana geldi.

Dün akşam saatlerinde ev sakinleri dışarıda sesler duyup kapıya çıktıklarında evlerinin teras katının alev aldığını görünce komşularına ve 112 Acil Servis ekiplerine bilgi verdi. Komşuların ve köylülerin zorlukla yaptıkları ilk müdahalelerin ardından yangına Gümüşhane ve Torul Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 3 saatlik mücadelenin ardından kontrol altına alınan yangında teras katı ve çatı küle döndü. Çatı katında bulunan tüpün de patlaması sonucu alevlerin göğe yükseldiği yangında eşyaların tamamı ve çatı kullanılamaz hale geldi. Yangından sıçrayan alevler giriş katttaki bazı eşyalara zarar verip mutfağı yakmaya başladığı sırada itfaiye ekiplerinin yetişmesiyle yangının büyümesi engellendi.

Uzun süren çalışmaların ardından söndürülen yangın eve büyük çapta maddi hasar verdi. Öte yandan yangının bacadan çıkan kıvılcımların teras ve çatı katta bulunan malzemeleri tutuşturması sonucu başladığı öğrenildi.