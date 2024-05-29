İş yeri önündeki dut ağacını kesen esnafa 10 fidan hibe etme cezası

Batman'da iş yerinin önünü kapattığı gerekçesiyle kaldırımdaki dut ağacını kökünden kesen esnafa 10 fidan satın alma cezası verildi. Esnafın satın alarak hibe ettiği fidanlar Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevlilerince uygun görülen yerlere ekilecek.

İş yeri önündeki dut ağacını kesen esnafa 10 fidan hibe etme cezası

’da Gap Mahallesi'nde iş yerinin önünü kapattığı gerekçesiyle esnaf, kaldırımdaki dut ağacını kökünden kesti.

İhbar üzerine adrese giden Zabıta Müdürlüğü ekipleri, konu ile ilgili zabıt tuttu.

Zabıta ekipleri, ağaçların kesilmesinin önüne geçmek ve ekolojik dengeyi korumak amacıyla iş yerinin önündeki ağacı kesen esnafa 5 dut, 4 selvi ve 1 büyük çam fidanı alma cezası verdi.

Esnaf tarafından satın alınarak Zabıta Müdürlüğü'ne getirilen fidanlar, uygun görülen yere dikilmek üzere Batman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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