Gümüşhane’de deprem tedirginliği | “Birkaç hafta küçük deprem aktivitesi görülebilir”

Öte yandan Kelkit’e gelen Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, gerektiğinde vatandaşların barındırılmasına yönelik hazırlanan spor salonlarında incelemede bulunarak Kaymakam Kadir Algın’dan bilgi aldı.



“GÜVENLİ GELECEK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI HIZLANDIRIYORUZ”



Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte güvenli gelecek için çalışmalarını hızlandırdıklarını belirtti.



Gümüşhane Üniversitesi Uygulamalı Jeoloji Kürsüsünden Prof. Dr. Selçuk Alemdağ ve ekibinden destek alarak şehri daha güvenli hale getireceklerini dile getiren Çimen, “Şehrimizin her köşesini titizlikle tarayarak deprem riski taşıyan yapıları tespit edeceğiz. Daha sonra kentsel dönüşüm ile bu yapıları daha güvenli hale getireceğiz. Gümüşhane'nin deprem riskine karşı daha dirençli ve güvenli bir kent yapısına kavuşmasını amaçlıyoruz.” ifadesini kullandı.



“BİRKAÇ HAFTA DAHA SÜREBİLECEK KÜÇÜK DEPREM AKTİVİTESİ GÖRÜLEBİLİR”



Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nilgün Lütfiye Sayıl, yerin yaklaşık 5 kilometre derinliğinde meydana gelen 4,3 ve 4,1 büyüklüğündeki depremlerin, Kelkit’in güneyinde, Erzincan’a yakın konumda, Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) içerisindeki Kelkit fayında meydana geldiğini söyledi.



Bu fayın yaklaşık doğu-batı uzanımlı ve KAFZ’nin çizgisel hattına 100 kilometrelik mesafede olduğunu belirten Sayıl, “Şu ana kadar oluşan deprem aktivitesi ile ilgili yapılan gözlemler, 20 civarında küçük depremle (4,0’den küçük) bölgede aktivitenin sürdüğünü göstermektedir. Bu büyüklükteki depremlerden sonra birkaç hafta daha sürebilecek küçük deprem aktivitesi görülebilir.” dedi.



Sayıl, Trabzon’un depremlere uzaklığının 100 kilometre civarında olduğunu, bu nedenle depremlerin hissedildiğini ifade ederek “Dolayısıyla daha büyük depremlerin etkilerinin daha çok hissedileceği anlamına gelmektedir. Bu nedenle bölgemizdeki yapıların deprem dayanımı açısından kontrollerinin yapılması, eski ve mühendislik hizmeti almamış binaların, kamu kurumlarının, okulların depreme karşı güçlendirilmeleri önerilir.” diye konuştu.



Prof. Dr. Sayıl, KAFZ’nin uzunca bir süredir gerilim biriktirdiğinin bilindiğini ancak Kelkit fayında oluşan bu büyüklükteki depremlerin, KAFZ üzerindeki büyük depremleri (7,0’den büyük) tetikleyeceğini söylemenin çok doğru olmadığını sözlerine ekledi.

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