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Güngören'de balkonu çöken 6 katlı apartman tahliye edilecek

Güngören'de balkonu çöken 6 katlı apartmanın tahliye edilmesine karar verildi.

Güngören'de balkonu çöken 6 katlı apartman tahliye edilecek

Merkez Mahallesi Refah Sokak'taki 6 katlı binanın 5'inci katındaki balkonda henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda can kaybı ve yaralanma olmadı, binadan düşen molozlar nedeniyle sokakta park halindeki bazı araçlarda hasar oluştu.

Güngören'de balkonu çöken 6 katlı apartman tahliye edilecek - 1

Binanın bulunduğu sokak güvenlik şeridi çekilerek trafiğe kapatıldı.

Belediye ekiplerinin incelemesinin ardından binanın tahliye edilmesine karar verildi.

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