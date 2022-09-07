Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık açıklamasına CHP'den yanıt

CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin'in, "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklamasıyla başlayan tartışma sürüyor.



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Gürsel Tekin açıklamaları için "şahsi fikirleri" dedi.

Özel, ''Bakanlığa ne Gürsel ne de Özgür karar verebilir. HDP'nin farklı bir ittifakı var. Aldıkları oya göre yönetime gelme imkanları vardır. Ancak buna kararı verecek olan da seçmenin kendisidir'' açıklamasında bulundu.

Bir televizyon programına katılan CHP Sözcüsü Faik Ötrak da Tekin'in açıklamalarının parti görüşlerini yansıtmadığını söyledi. Öztrak, ''CHP'nin böyle bir görüşü yoktur'' dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de altılı masaya, HDP üzerinden baskı yapıldığını söylemişti.



Akşener, ''Böyle bir cümle kurduğuna göre partisinin görüşlerini iletiyor demektir. Biz o masada İYİ Parti olarak hiçbir siyasi partinin başka siyasi partilerle nasıl ilişki kuracağına dair dayatmaya girişmedik'' demişti.

GÜRSEL TEKİN NE DEMİŞTİ?

Tekin, konuk olduğu bir programda, "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" şeklinde gelen bir soruya "HDP'li başkana elimizi kaldırıyor muyuz? Buna genel başkanlar dahil. 'Sayın başkanım söz hakkı istiyorum' Şimdi bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için bu kabul olmaz... O zaman seçime sokmayın kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman milli irade nerede kaldı. Bu seçmen yarın nasıl oy verecek kendi partisine. Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir" diye cevap vermişti.

