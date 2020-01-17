Güvensiz ürüne tazminat düzenlemesi TBMM'de

Ürün sorumluluğu tazminatını içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Düzenleme tağşiş yapılan ürün ihracatı ile e-ticarette uygunsuz ve güvenilir olmayan ürün satışına müeyyide uygulanması, "izlenebilirlik" ve "geri çağırma"nın zorunlu hale getirilmesi gibi düzenlemeleri de içeriyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Meclis Başkanlığına ürün güvenliğine ilişkin sunduğumuz kanun teklifiyle amacımız, vatandaşımızın güvenilir ürünlere erişimini sağlamak" diye konuştu.