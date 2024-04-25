Güzergahı değiştirmeyen halk otobüsü şoförüne bıçaklı saldırı

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Şeyh Hamit Mahallesinde meydana geldi.

Allahattin Oruç, yönetimindeki halk otobüsüyle seferini yaptığı sırada yolculardan Abdurrahman Ç., iddiaya göre güzergah dışına çıkmasını istedi.

Oruç ise güzergahın dışına çıkamayacağını belirterek bu talebi reddetti.

Çıkan tartışma sınasında Abdurrahman Ç., cebinden çıkardığı bıçakla saldırdı. Diğer yolcuların panik ve korku yaşadığı olayda boğazından ve kolundan yaralanan sürücü Oruç, kanlar içinde kalırken, saldırgan ise otobüsten inerek kaçtı.



Diğer yolcuların 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Oruç, ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.