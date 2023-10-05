Habere yapılan yorumu beğenmeyen muhtar adayından bıçaklı saldırı

YORUMA SİNİRLENDİ



İddiaya göre, yorumu görünce sinirlenen Fethan T., Özlem G.’ye “Senin gibi mahallenin gülüne ihtiyacım yok. Kendini bilmez, hadsiz.” diye mesaj gönderdi. Öfkesine hakim olamayan muhtar adayı, dün akşam saatlerinde Özlem G.’nin kocası Cengiz G.’yi telefonla arayarak nerede olduğunu sordu.



Kızı ve bir kadınla birlikte işten çıkan karı kocanın yanına gelen Fethan T., bir süre yaşanan sözlü tartışmanın ardından arabada bulundurduğu büyük bir bıçakla geri geldi.



İki grup arasında yaşanan arbede sırasında Fethan T., elindeki bıçağı Cengiz G.’nin göğsüne sapladı. Kanlar içinde yerde kalan Cengiz G., eşi ve görgü tanıklarının yardımıyla arabaya bindirilip Çivril Devlet Hastanesi acil servisine ulaştırıldı. Karaciğerine 4 santimetre giren bıçak darbesi nedeniyle ağır yaralanan Cengiz G., geçirdiği iç kanama nedeniyle Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Olay yerine geldiği araçla bölgeden uzaklaşan ve suç aleti bıçağı aracın camından bir tarlaya attığı tespit edilen muhtar adayı Fethan T., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.