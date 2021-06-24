Hacı adaylarına hak devri imkanı

Suudi Arabistan bu yıl da salgın nedeniyle ülke dışından hacı adayı kabul etmeyecek. Türkiye'den hacca gitmeye hak kazananlar, yatırdıkları tutarı geri almazlarsa bu haklarını bir sonraki yıla devredebilecek.



Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş başkanlığında toplandı.

Toplantıda alınan kararla, 2020'deki hakları 2021'e devredilenlere yeni bir hak daha tanındı.

''1000 RİYALLİK TUTARI BLOKE EDENLERİN HAKKI 2022'YE AKTARILACAK''

Hac ücretlerinden mahsup edilmek üzere, daha önce hesaplarında 1000'er riyal bırakanların hakları, bu tutarın blokesinin devamı şartıyla 2022'ye devredilecek.

VAZGEÇENLERİN ÜCRETLERİ İADE EDİLECEK

Hacca gitmekten vazgeçenler olması durumunda, ödenen ücretlerin tamamı iade edilecek. Bu kişiler gelecek yıllarda kuraya dahil edilecek.